«Преступники по неграмотности»: Меркачева о сокращении срока наказания за чтение

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил закрепить список книг, за чтение которых заключенные смогут выйти раньше срока. Соответствующее предложение он направил в Минюст РФ. По его мнению, чтение правильной литературы способствовало бы обогащению личности и адаптации в обществе. Аналогичная практика существует и в некоторых странах. К примеру, в Казахстане можно уменьшить срок своего заключения, прочитав и публично пересказав книги из утвержденного списка, а в Бразилии каждая прочитанная книга сокращает срок на четыре дня. Мерчева заявила, что осужденные сегодня часто не имеют за плечами даже девяти классов школьного образования.

«Согласна с этой инициативой. Большинство людей, которые совершают преступления, делают это, поскольку у них недостаточно образования. В одной из колоний, в которых я недавно была, основной контингент – молодые люди от 18 до 30 лет, треть из них не имела девяти классов образования. На территории колонии огромная школа, арестанты каждый день ходят туда и пытается добрать знания, которые недополучили на воле. Это говорит о том, что люди совершают преступления, не имея серьезной образовательной базы, которая бы их остановила. Они не читали классику, поэтому не умеют уважать общество, не сформировались как личности. В итоге мало задумываются над тем, что совершают, оказываются за решеткой, а вероятность рецидива сегодня составляет 60%, что страшно. Если бы они читали книги, которые, по мнению профессионального сообщества, действительно влияют на сознание, они бы не вернулись в колонию», - допустила она.