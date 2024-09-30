«Преступники по неграмотности»: Меркачева о сокращении срока наказания за чтение
По статистике 60% освобожденных заключенных вновь совершают преступления, чаще всего рецидив связан с тем, что люди без образования мало задумываются о содеянном, сказал НСН Ева Меркачева.
Отсутствие образования зачастую толкает людей на преступления, поскольку тем, кто никогда не читал классики, сложно в полной мере осознать, какой вред обществу наносят их поступки. Об этом в интервью НСН рассказала член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил закрепить список книг, за чтение которых заключенные смогут выйти раньше срока. Соответствующее предложение он направил в Минюст РФ. По его мнению, чтение правильной литературы способствовало бы обогащению личности и адаптации в обществе. Аналогичная практика существует и в некоторых странах. К примеру, в Казахстане можно уменьшить срок своего заключения, прочитав и публично пересказав книги из утвержденного списка, а в Бразилии каждая прочитанная книга сокращает срок на четыре дня. Мерчева заявила, что осужденные сегодня часто не имеют за плечами даже девяти классов школьного образования.
«Согласна с этой инициативой. Большинство людей, которые совершают преступления, делают это, поскольку у них недостаточно образования. В одной из колоний, в которых я недавно была, основной контингент – молодые люди от 18 до 30 лет, треть из них не имела девяти классов образования. На территории колонии огромная школа, арестанты каждый день ходят туда и пытается добрать знания, которые недополучили на воле. Это говорит о том, что люди совершают преступления, не имея серьезной образовательной базы, которая бы их остановила. Они не читали классику, поэтому не умеют уважать общество, не сформировались как личности. В итоге мало задумываются над тем, что совершают, оказываются за решеткой, а вероятность рецидива сегодня составляет 60%, что страшно. Если бы они читали книги, которые, по мнению профессионального сообщества, действительно влияют на сознание, они бы не вернулись в колонию», - допустила она.
По словам собеседницы НСН, составление списка литературы, рекомендованного для осужденных, можно доверить ФСИН.
«Есть замечательные научные сотрудники ФСИН, у которых много исследований посвящено теме личности преступника. Они могли бы создать список книг для арестантов. Сегодня в каждом учреждении ФСИН есть библиотеки, но большинство осужденных туда не ходят, у них нет такой потребности. Приучать к чтению надо грамотно, перечень должен начинаться с более легкой, приключенческой литературы, которую обычно дают подросткам. Затем уже более серьезные произведения, которые позволят задуматься о смысле жизни, мироустройстве, об обществе, о роли государства» - сказала Меркачева.
Как добавила член СПЧ, заключенному недостаточно будет просто ознакомиться со списком литературы, важно также подтвердить знание материала.
«Заключенному важно будет доказать, что он прочитал книгу, написав небольшое эссе. Пусть это будет абзац - два абзаца. Поверьте, после того, как он прочитает какое-то количество книг и напишет об этом, он будет другим человеком. Государству не нужно будет его перевоспитывать, оно уже сделает это. Сегодня есть механизм условно-досрочного освобождения. Если бы администрация колонии давала положительную характеристику тем, кто одолел рекомендованный список литературы, суд бы прислушивался», - подытожила она.
В марте 2024 года Госдума приняла закон, который предусматривает прекращение уголовного преследования лиц, заключивших контракт с Минобороны. Как рассказал «Радиоточке НСН» бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков, в рамках действующего законодательства следователи обязаны предлагать обвиняемым и подозреваемым подписать контракт с Минобороны, если в стране действует мобилизация или объявлено военное положение.
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