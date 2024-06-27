Минюст: Каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления

Каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления, заявил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров, передает РИА Новости.

Он отметил, что по состоянию январь 2024 года в СИЗО более 100 тысяч подозреваемых и обвиняемых граждан, половина из них находятся там по подозрению в совершении преступлений небольшой тяжести.

Меркачева: Преступления в сфере оборота наркотиков вышли на первое место в РФ

Изоляторы временного содержания переполнены не только в Ростове-на-Дону, однако в колониях по всей России даже есть свободные места, заявила ранее член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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