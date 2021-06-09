«Спел на 7 лет». Хованскому грозит тюрьма за песню о «Норд-Осте»

Адвокат Денис Широков рассказал НСН, сколько дают за призывы к терроризму и почему не стоит шутить с огнем в интернете. 

Российского блогера Юрия Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму из-за ролика с песней про мюзикл «Норд-Ост», опубликованного на YouTube. В композиции он насмехался над терактом, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. За такие выходки блогер может оказаться в тюрьме на 5-7 лет. Об этом рассказал адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

СК РФ: Блогер Хованский является подозреваемым

«Это тяжкое преступление. По нему идет часть вторая 205 статьи. Она предусматривает наказание на срок от 5 до 7 лет лишения свободы. Конечно, блогер может сказать, что это была глупая шутка, но это вряд ли поможет. Роликом заинтересовались, человека задержали, дело возбудили. У следствия, видимо, уже есть определенная позиция. Такие вещи обычно доводят до конца. Наверняка там еще будет лингвистическая экспертиза. Она проводится по делам о терроризме, экстремизме. Экспертиза покажет, содержали ли его сообщения какие-либо призывы», - уверен Широков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о блокировке призывов к терроризму.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТюрьма
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