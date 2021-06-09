СК РФ: Блогер Хованский является подозреваемым
Следственный комитет России подтвердил задержание в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского.
Хованский находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения и предъявлении обвинения, отмечают в СК РФ.
В отношении видеоблогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По данным следствия, Хованский «не позднее 3 июля 2020 года» в ходе интернет-стрима исполнил песню, которая, согласно экспертному заключению, имеет признаки публичного оправдания терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы к совершению жестоких действий.
Отмечается, что Хованский был задержан при силовой поддержке Росгвардии, его делом занимались ФСБ и МВД.
Ранее сообщалось, что причиной задержания Хованского стала песня про «Норд-Ост». Как отмечают СМИ, во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В Москве усилили контроль на ношением масок и перчаток
- Объявлены лауреаты госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности
- Хованский признался в оправдании терроризма и раскаялся. Видео
- Шойгу объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов России
- В РСТ допускают возобновление полетов в Турцию с июля
- Крейсеры Северного флота РФ вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
- Объявлены лауреаты госпремии 2020 года в области литературы и искусства
- Андрей Бочкарёв: Крупный спорткластер появится в Москве
- Врач назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом
- СК РФ: Блогер Хованский является подозреваемым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru