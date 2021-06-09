СК РФ: Блогер Хованский является подозреваемым

Следственный комитет России подтвердил задержание в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского.

Хованский находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения и предъявлении обвинения, отмечают в СК РФ.

В отношении видеоблогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, Хованский «не позднее 3 июля 2020 года» в ходе интернет-стрима исполнил песню, которая, согласно экспертному заключению, имеет признаки публичного оправдания терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы к совершению жестоких действий.

Отмечается, что Хованский был задержан при силовой поддержке Росгвардии, его делом занимались ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что причиной задержания Хованского стала песня про «Норд-Ост». Как отмечают СМИ, во время одного из стримов Хованский исполнил трек, в котором оправдывается теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году. Эта песня размещена на YouTube в свободном доступе.

