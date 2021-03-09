Госдума приняла в первом чтении проект о блокировке призывов к терроризму
Госдума одобрила в первом чтении проект закона о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.
Ранее документ внесли на рассмотрение в парламент члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне. Изменения они предложили добавить в статью 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Предполагается, что по решению генпрокурора РФ либо его заместителей информация, содержащая обоснование или оправдание террористической деятельности, будет блокироваться. Ограничиваться доступ к таким ресурсам будет в том случае, если на нем размещены сообщения с призывами к противоправной деятельности.
Ранее проект о блокировке сайтов за призывы к экстремизму и терроризму поддержало правительство, пишут «Известия».
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