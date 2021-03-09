Госдума приняла в первом чтении проект о блокировке призывов к терроризму

Предполагается, что по решению генпрокурора РФ либо его заместителей информация, содержащая обоснование или оправдание террористической деятельности, будет блокироваться. Ограничиваться доступ к таким ресурсам будет в том случае, если на нем размещены сообщения с призывами к противоправной деятельности.

Ранее проект о блокировке сайтов за призывы к экстремизму и терроризму поддержало правительство, пишут «Известия».

