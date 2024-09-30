СМИ: Водители электромобилей чаще устраивают ДТП

Владельцы электромобилей чаще попадают в ДТП, чем автомобилисты за рулем машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), говорится в докладе исследовательского центра Lero при Университете Лимерика в Ирландии и Университета Барселоны в Испании.

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В исследовании говорится, что у электромобилей выявляют больше неисправностей, а ремонт такого транспорта обходится в среднем дороже на 6,7%. Кроме того, водители электрокаров и гибридных машин ведут себя на трассе иначе, чем традиционных транспортных средств.

Так, исследователи выяснили, что число ДТП по вине владельцев гибридов или электрокаров выше на 6% и 4% соответственно.

В исследовании использовались телематические данные 125 миллионов поездок коммерческого автопарка с участием 14 642 транспортных средств, зарегистрированных с января 2022 года по октябрь 2022 года в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz и BMW начали блокировать находящиеся в России автомобили, так как бортовая электроника считает, что эти машины находятся в угоне. Директор по сервису ГК «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что история про полную блокировку автомобилей похожа на фейк. По его словам, для диагностики автомобилей и обновления ПО используются онлайн-версии, от которых Россия сейчас отключена.

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ФОТО: ТАСС / AP
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