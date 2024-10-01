«Медвежья услуга»: Китайский автопром сможет сдерживать цены на фоне утильсбора

Китайские производители имеют запас прочности на рынке, они будут поднимать цены постепенно, смотреть на реакцию рынка, поэтому новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.

Новые автомобили в России в ближайшие месяцы подорожают на 8-10%, считают в отрасли. Рост цен коснется в первую очередь тех моделей, которые имеют низкую наценку, подорожают и автомобили с пробегом, пишут «Известия». По подсчетам экспертов, автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тысяч рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей прибавят 200–250 тысяч рублей. Жигалов рассказал, что подорожает в первую очередь.