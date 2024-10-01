«Медвежья услуга»: Китайский автопром сможет сдерживать цены на фоне утильсбора
Новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Китайские производители имеют запас прочности на рынке, они будут поднимать цены постепенно, смотреть на реакцию рынка, поэтому новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.
Новые автомобили в России в ближайшие месяцы подорожают на 8-10%, считают в отрасли. Рост цен коснется в первую очередь тех моделей, которые имеют низкую наценку, подорожают и автомобили с пробегом, пишут «Известия». По подсчетам экспертов, автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тысяч рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей прибавят 200–250 тысяч рублей. Жигалов рассказал, что подорожает в первую очередь.
«Все зависит от того, какие запасы сформировали производители, это информация закрытая, дилеры этого не видят. Если запасы большие, по этим брендам мы проживем спокойно до конца года без ощутимого подъема цен. В каких-то брендах ощущается дефицит по некоторым моделям, они подорожают первыми. Это касается особо востребованных моделей на рынке. Если сегментировать, есть у нас параллельный импорт. Здесь нет никаких субсидий. Поэтому здесь сразу же цены поднимутся в полной мере. Речь про все западные бренды, которые нас покинули. Китайские производители имеют запас прочности на рынке, они будут поднимать цены постепенно, смотреть на реакцию рынка. Если спрос будет падать, будут стимулировать. Подорожание будет идти небольшими шажками», - рассказал он.
По его словам, отечественные модели будут дорожать «западными» темпами, а новый утильсбор станет для «АвтоВАЗа» лишь медвежьей услугой.
«Что касается отечественных моделей, мы проигрываем рынок у себя дома. У нас инфляция издержек, во многих случаях мы покупаем комплектующие по любой цене, увеличивая себестоимость. «АвтоВАЗ» - главный бенефициар и инициатор этого шоу под названием утильсбор. Это попытка защититься от конкуренции, но это медвежья услуга, потому что нет стимула работать над своей эффективностью, можно просто расслабиться. Цены на отечественную продукцию будут дорожать такими же темпами», - заключил собеседник НСН.
Популярные у россиян японские и европейские автомобили могут не выдержать удара ставок утилизационного сбора, из-за чего часть моделей может навсегда уйти с отечественного рынка. Об этом ранее заявил автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии ограничили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- СМИ: Иноагент Невзоров отказался возвращаться в Санкт-Петербург
- ВС России освободили Вишневое под Харьковом
- Экономист предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям
- СМИ: Умер композитор Вячеслав Добрынин
- Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками
- Песков заявил, что проект трехлетнего бюджета РФ ориентирован на высокие темпы развития
- ВС России освободили Крутой Яр в ДНР
- Генсек НАТО Рютте заявил о готовности работать с любым президентом США
- Путин назначил нового посла РФ в Норвегии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru