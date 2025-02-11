«Прессинг в 48 часов»: Закон о «периоде охлаждения» по кредитам не спасет от мошенников
Человек, находящийся под давлением мошенников, не расскажет, что ему нужна помощь, даже если банки будут ему названивать все 48 часов «периода охлаждения», заявил НСН Денис Ракша.
Закон о «периоде охлаждения» не будет эффективен в борьбе с телефонным мошенничеством, он, вероятно, рассчитан только на то, что человек передумает и сам откажется от кредита. Об этом в беседе с НСН заявил экономист Денис Ракша.
Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях о защите от мошенников, который вводит «период охлаждения» по кредитам: на четыре часа, если сумма от 50 до 200 тысяч, и на 48 часов для сумм от 200 тысяч. В это время финансовые операции осуществляться не будут. Кроме того, на банки возлагается обязанность осуществлять дополнительные проверки на предмет мошенничества. Ракша отметил, что не понимает, каким образом банки смогут проверить факт мошенничества.
«Я не думаю, что банки каким-то образом могут это проверить. Скорее всего, «период охлаждения» во всех других случаях рассчитан на то, что человек сам изменит свое решение, а вовсе не на то, что его кто-то будет проверять. Например, вы заключаете какой-нибудь договор. У вас есть «период охлаждения», в течение которого вы можете просто прийти и расторгнуть этот договор без последствий. Вот так это работает. Я плохо себе представляю, что тут могут сделать банки. Ну, что они будут доставать этого человека в течение 48 часов, названивать ему и спрашивать, действительно ли он хочет взять кредит? На мой взгляд, эффективность такой проверки будет близка к нулю. Телефонные мошенники фактически зомбируют человека и отрезают его от окружающего мира. Всячески ему внушают, что он никому ничего не должен говорить об их контактах. Конечно, если его спросят, звонили ли ему мошенники, то он ничего скажет, - рассказал он.
По его словам, данный закон вряд ли сыграет какую-то роль в борьбе с мошенничеством, так как запуганный мошенниками человек не признается в проблеме, если его будут допрашивать банки.
«Кредиты будут выдаваться с задержкой в 24-48 часов. Наверное, каким-то пользователям это будет не очень удобно, если они собирались получить эти деньги немедленно. Но не думаю, что это критично. Мне не кажется, что это очень важный документ и что он поможет в борьбе с мошенниками. Они не будут ждать. Они будут прессовать человека в течение этих 48 часов. Если мы посмотрим на те случаи, которые описываются в прессе, то человек находится в этом зомбированном состоянии достаточно долгое время, может и неделю вообще не выходить на связь со своими родственниками», - подытожил он.
Ранее телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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