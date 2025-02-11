«Прессинг в 48 часов»: Закон о «периоде охлаждения» по кредитам не спасет от мошенников

«Я не думаю, что банки каким-то образом могут это проверить. Скорее всего, «период охлаждения» во всех других случаях рассчитан на то, что человек сам изменит свое решение, а вовсе не на то, что его кто-то будет проверять. Например, вы заключаете какой-нибудь договор. У вас есть «период охлаждения», в течение которого вы можете просто прийти и расторгнуть этот договор без последствий. Вот так это работает. Я плохо себе представляю, что тут могут сделать банки. Ну, что они будут доставать этого человека в течение 48 часов, названивать ему и спрашивать, действительно ли он хочет взять кредит? На мой взгляд, эффективность такой проверки будет близка к нулю. Телефонные мошенники фактически зомбируют человека и отрезают его от окружающего мира. Всячески ему внушают, что он никому ничего не должен говорить об их контактах. Конечно, если его спросят, звонили ли ему мошенники, то он ничего скажет, - рассказал он.

По его словам, данный закон вряд ли сыграет какую-то роль в борьбе с мошенничеством, так как запуганный мошенниками человек не признается в проблеме, если его будут допрашивать банки.