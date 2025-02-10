В Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку от мошенников
В Санкт-Петербурге таксист спас от мошенников пенсионерку, которая вызвала машину для поездки в банк. Об этом сообщает 78.ru.
Водитель Акмал Абдуллаев рассказал порталу, что севшая в его автомобиль бабушка постоянно говорила по телефону и произносила слово «деньги». Также его насторожил тот факт, что такси женщине вызвал незнакомый ей человек.
В итоге Акмал отказался везти пенсионерку в банк и позвал на помощь соседей. С ними он дождался председателя ТСЖ, знавшую родственников женщины.
«У меня был коллега, точно такая же ситуация была... дедушка с пакетом денег... тоже молчал, смотрел в одну точку. Он его отвёз в отделение полиции», — рассказал Абдуллаев.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что российские чиновники подготовили масштабные поправки в законодательство, направленные на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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