В Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку от мошенников

Водитель Акмал Абдуллаев рассказал порталу, что севшая в его автомобиль бабушка постоянно говорила по телефону и произносила слово «деньги». Также его насторожил тот факт, что такси женщине вызвал незнакомый ей человек.

В итоге Акмал отказался везти пенсионерку в банк и позвал на помощь соседей. С ними он дождался председателя ТСЖ, знавшую родственников женщины.

«У меня был коллега, точно такая же ситуация была... дедушка с пакетом денег... тоже молчал, смотрел в одну точку. Он его отвёз в отделение полиции», — рассказал Абдуллаев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что российские чиновники подготовили масштабные поправки в законодательство, направленные на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

