Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы артиста оплачены

У певца Филиппа Киркорова нет неоплаченных дорожных штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.

Как отмечалось ранее, на Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов.