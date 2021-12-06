Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы артиста оплачены
6 декабря 202114:36
У певца Филиппа Киркорова нет неоплаченных дорожных штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.
Как отмечалось ранее, на Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов.
По словам Успенской, у артиста погашены все штрафы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru