Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы артиста оплачены

У певца Филиппа Киркорова нет неоплаченных дорожных штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.

Как отмечалось ранее, на Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов.

Киркоров решил обжаловать запрет на въезд в Литву в ЕСПЧ

По словам Успенской, у артиста погашены все штрафы.

Ранее известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ШтрафФилипп КиркоровРоссия
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