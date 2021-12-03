Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду

Чоршанбиев был задержан на 92-м километре МКАД. Правоохранители заинтересовались блогером после публикации ролика с опасной ездой по Лефортовскому тоннелю.

При задержании боец не смог предъявить водительское удостоверение российского образца: у Чоршанбиева имелись лишь национальные водительские права Таджикистана. Также у бойца-блогера не оказалось полиса ОСАГО.

Автомобиль нарушителя Toyota Camry отправили на спецстоянку, отмечает Ura.ru.

