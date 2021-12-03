Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду
Бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду и отсутствие водительских прав российского образца. Кадры с задержанным опубликовало столичное главное управление МВД.
Чоршанбиев был задержан на 92-м километре МКАД. Правоохранители заинтересовались блогером после публикации ролика с опасной ездой по Лефортовскому тоннелю.
При задержании боец не смог предъявить водительское удостоверение российского образца: у Чоршанбиева имелись лишь национальные водительские права Таджикистана. Также у бойца-блогера не оказалось полиса ОСАГО.
Автомобиль нарушителя Toyota Camry отправили на спецстоянку, отмечает Ura.ru.
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