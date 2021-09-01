Киркоров решил обжаловать запрет на въезд в Литву в ЕСПЧ

Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы Филиппа Киркорова заявил, что пятилетний запрет на въезд российского певца в Литву будет обжалован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.

По его словам, апелляционный Вильнюсский суд оставил запрет в силе, так как не осмелился противостоять политиканам Литвы.

Добровинский отметил, что службы безопасности Литвы ранее «не смогли обосновать необходимость этого решения».

«Мало просто выиграть в Литве, нужно брать выше - ЕСПЧ или даже ООН», - подчеркнул он.

Ранее МВД Литвы внесло Киркорова в список нежелательных лиц в стране из-за того, что он неоднократно посещал Крым, тем самым «сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины». После рассмотрения жалобы певца Высший административный суд Литвы оставил в силе запрет на въезд в страну до 2026 года.