Киркоров решил обжаловать запрет на въезд в Литву в ЕСПЧ
Юрист Александр Добровинский, представляющий интересы Филиппа Киркорова заявил, что пятилетний запрет на въезд российского певца в Литву будет обжалован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.
По его словам, апелляционный Вильнюсский суд оставил запрет в силе, так как не осмелился противостоять политиканам Литвы.
Добровинский отметил, что службы безопасности Литвы ранее «не смогли обосновать необходимость этого решения».
«Мало просто выиграть в Литве, нужно брать выше - ЕСПЧ или даже ООН», - подчеркнул он.
Ранее МВД Литвы внесло Киркорова в список нежелательных лиц в стране из-за того, что он неоднократно посещал Крым, тем самым «сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины». После рассмотрения жалобы певца Высший административный суд Литвы оставил в силе запрет на въезд в страну до 2026 года.
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