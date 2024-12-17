Фенибут под видом БАДа: Почему на маркетплейсах не контролируют товары и продавцов

Маркетплейсы и цифровые платформы необходимо обязать осуществлять контроль недопущения товаров и продавцов с нарушениями обязательных требований, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов российской ассоциации «Антиконтрафакт» сообщили, что рецептурный препарат фенибут свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц. Ноотропное лекарство от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов. Койтов рассказал, как бороться с незаконными продажами на маркетплейсах.