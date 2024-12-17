Фенибут под видом БАДа: Почему на маркетплейсах не контролируют товары и продавцов
Сегодня маркетплейсы, на площадках которых продавцы свободно реализуют фенибут, не понесут никакой ответственности, отметил в эфире НСН Алексей Койтов.
Маркетплейсы и цифровые платформы необходимо обязать осуществлять контроль недопущения товаров и продавцов с нарушениями обязательных требований, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов российской ассоциации «Антиконтрафакт» сообщили, что рецептурный препарат фенибут свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц. Ноотропное лекарство от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов. Койтов рассказал, как бороться с незаконными продажами на маркетплейсах.
«Для потребителя в первую очередь важна безопасность и качество товара. Это в законопроекте недостаточно было прописано. Буквально вчера мы отправили отзыв на законопроект, где поставили один из основных вопросов с тем, чтобы обязать маркетплейсы и вообще все посреднические цифровые платформы, осуществлять контроль недопущения товаров и продавцов с нарушением обязательных требований. То, что стало инфоповодом к нашему разговору, БАДы – это одна из позиций, которую можно проверить и не допустить нелегальную продукцию на рынок. Есть реестр соответствующий, который находится в открытом доступе. И продавец, который карточку товара заводит, должен и обязан был бы внести все данные о регистрации этого БАДа. Если этот БАД есть в реестре, значит он соответствует всем обязательным требованиям», - сказал Койтов.
Он отметил, что с программно-технической точки зрения инициатива Союза Потребителей России не вызывает никаких сложностей.
«Если бы эта обязанность была у продавца, а на оператора бы возложили обязанность это в программно-техническом способе проверить… Если вот эти пазлы сложить, а это, повторюсь, с точки зрения техники процесса не вызывает никаких сложностей ни для продавца добросовестного, ни для оператора платформы... Это одно из основных предложений, мы его не первый раз поднимаем, я надеюсь, мы будем услышаны. Потому что если это сделать, тогда все эти истории будут пресекаться на корню. Невозможно будет на маркетплейсе завести карточку товара с нелегальной продукцией», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Койтов указал, что сегодня маркетплейсы, на площадках которых продавцы свободно реализуют фенибут, не понесут никакой ответственности.
«К сожалению, маркетплейс может не отвечать и не отвечает. БАД, который содержит синтетические лекарственные средства в составе – это фальсифицированный БАД. Ответственность за его продажу – штраф от миллиона рублей, причем на каждого участника цепочки поставки от производителя. Но в этой цепочке субъектом правонарушения, к сожалению, оператор платформы не является пока что. В конструкции пакета законопроектов еще идут в том числе изменения в КоАП РФ. И если будут приняты наши предложения и обязанность контролировать будет возложена на оператора, тогда в случае появления подобных ситуаций будет работать норма, которая сейчас уже предлагается в КоАП», - добавил он.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН рассказала, что на маркетплейсах часто доступна покупка рецептурных и сильнодействующих препаратов, которые не так просто приобрести в аптеке, передает «Радиоточка НСН».
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