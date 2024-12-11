Российские маркетплейсы запустили торговлю вином

Маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon запустили продажу вина с доставкой в пункты выдачи «Винлаб». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в интернет-магазинах появилась возможность забронировать тихие виноградные вина, игристое, крепленое вино - портвейн.

Пользователь может зарезервировать напитки в специальном разделе «Бронирование товаров». Далее необходимо подтвердить бронь и выбрать пункт выдачи.

Между тем в Росалкогольтабакрегулирования сообщили, что в 2024 году в России зарегистрировали наибольшие с 2017 года объемы продаж алкоголя. За январь-октябрь в рознице было продано 184,2 млн декалитров такой продукции, пишет Ura.ru.

