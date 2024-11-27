СМИ: Минпромторг усилит контроль за продажей товаров на маркетплейсах

Ранее Павлов просил министерство принять меры в связи с большим количеством продаж контрафакта в интернете.

По данным издания, из ответа ведомства следует, что комиссии даны рекомендации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о внедрении стандартов саморегулирования, которые включают обязательные проверки продавцов на наличие регистрации и выполнение требований к маркировке товаров.

Ранее в России также предложили усилить госрегулирование маркетплейсов. Соответствующее письмо «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Так, в письме предлагают установить обязательные проверки документов на соответствие продукции одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальных товаров, напоминает «Радиоточка НСН».

