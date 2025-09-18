С 1 сентября ученики 5-7 классов будут изучать английский язык лишь два часа в неделю. Решение о сокращении часов, принятое Минпросвещения РФ, мотивировано необходимостью оптимизации учебной нагрузки и более рационального распределения учебного времени. Перепечко отметила, что российские вузы проводят тестирования на знание английского языка в соответствие с международными стандартами.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что в случае сокращения количества часов изучения английского языка будет страдать уровень образования. Язык — это практика. Чем меньше часов на практику, тем хуже будут отточены навыки. Мы должны также понимать и осознавать, какой уровень по итогу мы хотим увидеть у наших детей. Например, при поступлении во всероссийскую академию внешней торговли студенты обязательно сдают экзамен по английскому языку. Далее все зависит от того, на какой балл они напишут этот экзамен. Если балл будет высокий, то студенты имеют право выбрать другой язык, в том числе и восточный. Более того, если балл будет особенно высоким, то шансы получить восточный язык возрастают. Если балл будет низким, то мы предлагаем лучше освоить английский язык. Второй язык тоже можно взять, но не на большое количество часов. Тестирование по английскому языку в нашей академии проводится всегда. Мы сейчас ограничены в возможностях сдачи международных экзаменов на уровень владения английским языком. Однако наши университеты продолжают тестировать студентов на уровень и на соответствие этому уровню английского языка в соответствие с международными стандартами», — сказала собеседница НСН.

Ранее преподаватель английского языка Олег Грега заявил в пресс-центре НСН, что английским стоит заниматься либо один на один с педагогом, либо в группе из трех-четырех человек.

