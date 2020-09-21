Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в аптеки

Продажи препарата от коронавируса «Арепливир» начались в российских аптеках. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что лекарственное средство, разрешенное для амбулаторного применения, заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы, сообщает ТАСС.

Сообщается, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек. При этом, Младенцев отметил, что для свободного приобретения лекарства им должны быть наполнены 30 тысяч аптек, сообщает телеканал 360.

Стоимость упаковки «Арепливира» в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг, напоминает RT.