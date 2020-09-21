Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в аптеки
Продажи препарата от коронавируса «Арепливир» начались в российских аптеках. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что лекарственное средство, разрешенное для амбулаторного применения, заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы, сообщает ТАСС.
Сообщается, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек. При этом, Младенцев отметил, что для свободного приобретения лекарства им должны быть наполнены 30 тысяч аптек, сообщает телеканал 360.
Стоимость упаковки «Арепливира» в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг, напоминает RT.
Между тем, ранее сообщалось, что онкологические, а также аутоиммунные и ревматологические заболевания не будут являться противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. При этом, для граждан с первичными иммунодефицитами (ПИД) в этом плане сохраняются ограничения, пишет RT.
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