Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн человек
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 31 миллион. Таковы данные университета Джонса Хопкинса.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом достигло 31 028 757. Умерли 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 21,2 миллиона заболевших.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент в России проведено свыше 43,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает RT.
Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал об ограничениях в вакцинации от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru