Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн человек

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом достигло 31 028 757. Умерли 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 21,2 миллиона заболевших.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент в России проведено свыше 43,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает RT.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал об ограничениях в вакцинации от коронавируса.



