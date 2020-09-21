Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн человек

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 31 миллион. Таковы данные университета Джонса Хопкинса.

Новости за ночь: Ученый рассказал об ограничениях по вакцинации от коронавируса

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом достигло 31 028 757. Умерли 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 21,2 миллиона заболевших.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент в России проведено свыше 43,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает RT.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал об ограничениях в вакцинации от коронавируса.


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ФОТО: pixabay.com
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