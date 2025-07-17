В МЧС рассказали, как правильно вести себя на воде с детьми

«Купаться можно только в специально оборудованных местах, где разрешено купание, где есть спасатели, которые отслеживают поведение и состояние людей. Большая часть спасенных — это те, кого успели заметить сами спасатели и очевидцы. Когда отдыхает компания, желательно, чтобы кто-то наблюдал с берега, особенно когда родители отдыхают с детьми. Ни в коем случае ни на секунду нельзя упускать детей из вида», — сказал Черепков.

Ранее Черепков заявил, что сегодня купаться в Москве разрешено только в семи местах, в этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького.

