В МЧС рассказали, как правильно вести себя на воде с детьми
Детей особенно опасно оставлять без присмотра на воде, кто-то из взрослых обязательно должен наблюдать за ними с берега во время купания, сказал НСН Владимир Черепков.
Купаться в Москве можно только в специально оборудованных местах, где есть спасатели, кроме того, во время купания детей важно, чтобы взрослые следили за ними с берега и ни на секунду не упускали из вида. Об этом в пресс-центре НСН заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве Владимир Черепков.
«Купаться можно только в специально оборудованных местах, где разрешено купание, где есть спасатели, которые отслеживают поведение и состояние людей. Большая часть спасенных — это те, кого успели заметить сами спасатели и очевидцы. Когда отдыхает компания, желательно, чтобы кто-то наблюдал с берега, особенно когда родители отдыхают с детьми. Ни в коем случае ни на секунду нельзя упускать детей из вида», — сказал Черепков.
Ранее Черепков заявил, что сегодня купаться в Москве разрешено только в семи местах, в этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вода ошибок не прощает»: Как безопасно отдохнуть на катамаранах и сапах
- Туроператоры назвали страны Европы, куда проще всего получить визу
- Россиянам назвали главные угрозы использования искусственного интеллекта
- Наравне с «Питер FM»: Что ждет «Прогулку» Учителя в повторном прокате
- В МЧС рассказали, как правильно вести себя на воде с детьми
- Разворот на восток: Зачем Россия продает углеводородный газ в Китай
- В Госдуме рассказали о преимуществах мессенджера MAX
- Сыровар Сирота не поверил, что в России «запороли» сыры с плесенью
- В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах
- Россиянам рассказали, как церковь относится к татуировкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru