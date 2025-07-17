В МЧС рассказали, как правильно вести себя на воде с детьми

Детей особенно опасно оставлять без присмотра на воде, кто-то из взрослых обязательно должен наблюдать за ними с берега во время купания, сказал НСН Владимир Черепков.

Купаться в Москве можно только в специально оборудованных местах, где есть спасатели, кроме того, во время купания детей важно, чтобы взрослые следили за ними с берега и ни на секунду не упускали из вида. Об этом в пресс-центре НСН заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве Владимир Черепков.

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«Купаться можно только в специально оборудованных местах, где разрешено купание, где есть спасатели, которые отслеживают поведение и состояние людей. Большая часть спасенных — это те, кого успели заметить сами спасатели и очевидцы. Когда отдыхает компания, желательно, чтобы кто-то наблюдал с берега, особенно когда родители отдыхают с детьми. Ни в коем случае ни на секунду нельзя упускать детей из вида», — сказал Черепков.

Ранее Черепков заявил, что сегодня купаться в Москве разрешено только в семи местах, в этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького.

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ФОТО: РИА Новости
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