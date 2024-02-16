ЦБ: Нехватка работников остается главным препятствием для роста производства

Нехватка работников остается главным препятствием для роста производства товаров и услуг в России, сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что в настоящее время на рынке труда сохраняется напряженная ситуация. В ряде отраслей экономики по-прежнему фиксируется серьезный кадровый дефицит.

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В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%.

В стране обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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