Россиянам назвали главные угрозы использования искусственного интеллекта
При неумеренном и постоянном использовании нейросетей ум человека становится ленивым. Об этом «ФедералПресс» заявила нейропсихолог Галина Губайдуллина.
Она привела в пример своего 17-летнего сына, который признался, что от постоянного обращения к искусственному интеллекту (ИИ), у него стало пропадать желание думать самостоятельно.
Также эксперт указала, что ИИ, например, может сделать отличную медицинскую диагностику, однако не сумеет дать настоящую эмпатию и сочувствие - это будет лишь имитация.
«С точки зрения нейропсихологии, необдуманное и постоянное использование нейросетей – это опасность для ума, мы будем лениться думать, разучимся мыслить и будем только поглощать информацию», - указала Губайдуллина.
Она добавила, что в итоге всё это будет менять человеческий мозг, «особенно у детей».
Ранее робототехник и бизнесмен Владимир Белый заявил, что нейросети не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены той базой данных, на основе которой проходило их обучение, сообщает «Свободная пресса».
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