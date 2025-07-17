Россиянам назвали главные угрозы использования искусственного интеллекта

Она привела в пример своего 17-летнего сына, который признался, что от постоянного обращения к искусственному интеллекту (ИИ), у него стало пропадать желание думать самостоятельно.

Также эксперт указала, что ИИ, например, может сделать отличную медицинскую диагностику, однако не сумеет дать настоящую эмпатию и сочувствие - это будет лишь имитация.

«С точки зрения нейропсихологии, необдуманное и постоянное использование нейросетей – это опасность для ума, мы будем лениться думать, разучимся мыслить и будем только поглощать информацию», - указала Губайдуллина.

Она добавила, что в итоге всё это будет менять человеческий мозг, «особенно у детей».

Ранее робототехник и бизнесмен Владимир Белый заявил, что нейросети не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены той базой данных, на основе которой проходило их обучение, сообщает «Свободная пресса».

