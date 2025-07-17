Россиянам назвали главные угрозы использования искусственного интеллекта

При неумеренном и постоянном использовании нейросетей ум человека становится ленивым. Об этом «ФедералПресс» заявила нейропсихолог Галина Губайдуллина.

Разработчик усомнился, что нейросеть сможет выявлять драки на концертах

Она привела в пример своего 17-летнего сына, который признался, что от постоянного обращения к искусственному интеллекту (ИИ), у него стало пропадать желание думать самостоятельно.

Также эксперт указала, что ИИ, например, может сделать отличную медицинскую диагностику, однако не сумеет дать настоящую эмпатию и сочувствие - это будет лишь имитация.

«С точки зрения нейропсихологии, необдуманное и постоянное использование нейросетей – это опасность для ума, мы будем лениться думать, разучимся мыслить и будем только поглощать информацию», - указала Губайдуллина.

Она добавила, что в итоге всё это будет менять человеческий мозг, «особенно у детей».

Ранее робототехник и бизнесмен Владимир Белый заявил, что нейросети не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены той базой данных, на основе которой проходило их обучение, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииНаукаЦифровизацияИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры