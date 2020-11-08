Представители Минздрава отправляются в Хакасию из-за вспышки коронавируса

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства», — приводит RT текст официального сообщения.

В Хакасии планируется провести аудит организации медицинской помощи. Также специалисты Минздрава окажут практическую и организационно-методическую помощь в лечении пациентов с COVID-19.

Известно, что специалисты Минздрава уже работают в Крыму, в Алтайском крае и Якутии, а также в Кемеровской, Курганской и Иркутской областях.

Ранее Михаил Мурашко принял решение отправить представителей руководства Минздрава РФ в Санкт-Петербург также из-за вспышки COVID-19.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

