Руководство Минздрава выезжает в Петербург из-за роста заболеваемости COVID-19
Представители Минздрава РФ отправляются в Санкт-Петербург, чтобы помочь с организацией борьбы с COVID-19. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сообщает ведомство.
Руководители Минздрава отправятся в северную столицу по решению главы ведомства Михаила Мурашко, отметили в пресс-службе.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Петербурге выявлен 1331 случай коронавируса. Накануне город также установил российский антирекорд до приросту заболевших коронавирусной инфекцией - 1258 новых фактов заражения.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября заявил, что в Петербурге занято практически 80% коечного фонда в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru