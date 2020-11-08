Руководство Минздрава выезжает в Петербург из-за роста заболеваемости COVID-19

Представители Минздрава РФ отправляются в Санкт-Петербург, чтобы помочь с организацией борьбы с COVID-19. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сообщает ведомство.

Петербург установил антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Руководители Минздрава отправятся в северную столицу по решению главы ведомства Михаила Мурашко, отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Петербурге выявлен 1331 случай коронавируса. Накануне город также установил российский антирекорд до приросту заболевших коронавирусной инфекцией - 1258 новых фактов заражения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября заявил, что в Петербурге занято практически 80% коечного фонда в связи с ситуацией с коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусМинздравСанкт-Петербург
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