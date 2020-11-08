Руководство Минздрава выезжает в Петербург из-за роста заболеваемости COVID-19

Представители Минздрава РФ отправляются в Санкт-Петербург, чтобы помочь с организацией борьбы с COVID-19. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

«Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сообщает ведомство.