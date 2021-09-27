Представитель госдепа Нед Прайс заразился коронавирусом
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
«Почувствовав симптомы сегодня утром, я вскоре сдал положительный тест на COVID-19 и теперь буду в карантине в ближайшие дни», - заявил глава пресс-службы американской дипломатии.
При этом Прайс был ранее вакцинирован. Он выразил надежду, что прививка защитит его от тяжелого развития болезни. По его словам, он ощущает себя нехорошо. Его заместитель Джалина Портер заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен, который вернулся с Генассамблеи ООН, получил отрицательный тест на коронавирус ранее в понедельник.
Ранее профессора медицины в пресс-центре НСН объяснили необходимость активизации прививочной кампании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Принуждать – и никаких гвоздей! Вирусологи призвали к жёсткой вакцинации
- В США в 2020 году число убийств выросло на 30%
- ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ
- ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию
- Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
- Путин поручил создать телешоу «Учитель года»
- «Неблаговидные дела». Ответственность за мигрантов предложили переложить на работодателей
- В Самарской области вводят QR-коды на посещение кафе и фитнес-центров
- В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан
- YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru