Представитель госдепа Нед Прайс заразился коронавирусом

«Почувствовав симптомы сегодня утром, я вскоре сдал положительный тест на COVID-19 и теперь буду в карантине в ближайшие дни», - заявил глава пресс-службы американской дипломатии.

При этом Прайс был ранее вакцинирован. Он выразил надежду, что прививка защитит его от тяжелого развития болезни. По его словам, он ощущает себя нехорошо. Его заместитель Джалина Портер заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен, который вернулся с Генассамблеи ООН, получил отрицательный тест на коронавирус ранее в понедельник.

Ранее профессора медицины в пресс-центре НСН объяснили необходимость активизации прививочной кампании.

