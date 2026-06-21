Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ под Брянском
Дети, пострадавшие в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу из Белоруссии в Брянской области, в настоящее время чувствуют себя неплохо. Об этом сообщил директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.
По его словам, в первые дни после атаки специалистам пришлось работать круглосуточно.
«Мы пару дней не спали. Но сейчас дети чувствуют себя неплохо», - рассказал Дроздовский.
Четверо детей, которые сейчас находятся в отделении, уже перенесли различные операции по удалению осколков. Они в удовлетворительном состоянии и находятся в палате с родителями, отметил Дроздовский.
Особо врач остановился на состояние одного ребёнка, которому в пятницу провели сложную операцию. По его словам, мальчик уже пришёл в сознание, дышит самостоятельно и чувствует себя неплохо.
Ранее на этой неделе ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая ребят женщина, шесть детей пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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