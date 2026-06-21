Грузия увеличила импорт водки из России на 20%
Объем импорта водки из России в Грузию за первые пять месяцев 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.
Общая стоимость поставок за указанный период составила 2,6 миллиона долларов США. В мае импорт снизился до минимального за год уровня - 431 тысячи долларов, однако в годовом выражении объём поставок увеличился на 30,5 %.
С января по май 2026 года Грузия закупала российскую водку вместе с поставками из 21 другой страны. Россия уверенно заняла первое место. В пятёрку крупнейших поставщиков вошли Финляндия (1,4 млн долларов), Латвия (1,2 млн долларов), Украина (1,04 млн долларов) и Белоруссия (578 тысяч долларов).
В январе 2026 года Грузия купила у России рекордные 56,6 тонны кофе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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