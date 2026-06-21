В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на законодательном уровне закрепить 31 декабря как постоянный выходной день, чтобы полностью отказаться от ежегодных искусственных переносов праздничных дней. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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Нилов пояснил, чтобы сохранить баланс между рабочими и нерабочими днями в году, можно перенести выходной с 8 января на 31 декабря. При этом он обратил внимание на то, что период с 1 по 7 января в любом случае будет совпадать с выходными. Это создаст возможность при необходимости удлинить новогодние каникулы до восьми или девяти дней.

Нилов добавил, что производственный календарь на следующий год пока ещё не утверждён, и соответствующая работа в настоящее время ведется в правительстве РФ.

Ранее в Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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