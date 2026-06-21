Сальдо: Два человека погибли, 9 ранены в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ
Два человека погибли, девять получили ранения в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что в Костогрызове при ударе БПЛА по легковому автомобилю погиб мужчина, а женщина получила ранения. В Алешках скончался мужчина после ранений, полученных 17 июня. В Малых Копанях пострадали женщина и мужчина, в Каховке - женщина и мужчина, в Раденске тяжело ранен мужчина. В Малой Лепетихе получила ранение женщина, в Верхнем Рогачике - женщина. На автодороге Каменка - Цукуры из-за атаки БПЛА пострадал молодой человек.
Кроме того, повреждена инфраструктура и имущество. Так, жилые дома разрушены в Таврийске, Днепрянах, Новой Маячке, Брилевке, Костогрызове и Любимовке. Хозяйственные постройки и административные здания повреждены в Новой Маячке и Чернянке, Таврийске и Горностаевке, а в Скадовске пострадали два морских судна.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ в ночь на 21 июня на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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