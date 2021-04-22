Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей

На 95 предприятий Арктической зоны было наложено более 17,5 миллионов штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Отмечается, что было возбуждено более 400 административных дел в отношении предприятий, которые не заботятся об экологии Арктики.