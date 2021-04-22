Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей
На 95 предприятий Арктической зоны было наложено более 17,5 миллионов штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Отмечается, что было возбуждено более 400 административных дел в отношении предприятий, которые не заботятся об экологии Арктики.
«У одних нет проектной документации, другие заваливают отходами бурения окрестности городов, третьи вовремя не ремонтируют оборудование», - объяснила ситуацию глава ведомства Светлана Радионова.
Известно, что проверки предприятий Арктической зоны продолжатся.
Ранее российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своей предстоящей экспедиции на Северный полюс летом этого года, в рамках которой он в одиночку будет дрейфовать на льдине и займется изучением загрязненности океана пластиком и другим мусором.
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