Предприятия Арктики были оштрафованы на 17,5 млн рублей

На 95 предприятий Арктической зоны было наложено более 17,5 миллионов штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Отмечается, что было возбуждено более 400 административных дел в отношении предприятий, которые не заботятся об экологии Арктики.

Правительство распространит на Арктику программу «Дальневосточный гектар»

«У одних нет проектной документации, другие заваливают отходами бурения окрестности городов, третьи вовремя не ремонтируют оборудование», - объяснила ситуацию глава ведомства Светлана Радионова.

Известно, что проверки предприятий Арктической зоны продолжатся.

Ранее российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своей предстоящей экспедиции на Северный полюс летом этого года, в рамках которой он в одиночку будет дрейфовать на льдине и займется изучением загрязненности океана пластиком и другим мусором.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ШтрафЭкологияНаша Арктика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры