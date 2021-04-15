Правительство распространит на Арктику программу «Дальневосточный гектар»

Сообщается, что россияне смогут взять участки земли по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. Если гражданин освоил льготный участок и оформил его в собственность или в аренду, он сможет получить дополнительный гектар земли.

Мишустин отметил, что меры направлены на вовлечение неиспользованных земель в хозяйственный оборот, но также внимание будет уделено сохранению культуры коренных народов региона.

«Дальневосточный гектар» - программа по развитию Дальнего Востока, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий закон вступил в силу в 2016 году и предполагает предоставление гражданам земельного участка на 5 лет на правах безвозмездного пользования.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в Якутии на «дальневосточном гектаре» планируют создать базу для блогеров социальной сети TikTok.

