Правительство распространит на Арктику программу «Дальневосточный гектар»
Программа «Дальневосточный гектар» будет распространена и на Арктику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина 15 апреля.
Сообщается, что россияне смогут взять участки земли по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. Если гражданин освоил льготный участок и оформил его в собственность или в аренду, он сможет получить дополнительный гектар земли.
Мишустин отметил, что меры направлены на вовлечение неиспользованных земель в хозяйственный оборот, но также внимание будет уделено сохранению культуры коренных народов региона.
«Дальневосточный гектар» - программа по развитию Дальнего Востока, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующий закон вступил в силу в 2016 году и предполагает предоставление гражданам земельного участка на 5 лет на правах безвозмездного пользования.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в Якутии на «дальневосточном гектаре» планируют создать базу для блогеров социальной сети TikTok.
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