3:0: «Зенит» разгромил «Сочи»

Уже на 12-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Нуралы Алип. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Густаво Мантуан удвоил преимущество петербуржцев, реализовав пенальти. Завершил разгром на 86-й минуте полузащитник Андрей Мостовой, также точно исполнивший одиннадцатиметровый удар.

После этой победы «Зенит», набрав 23 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» остаётся на последней строчке — 16-й — с пятью очками. Лидером чемпионата является московский «Локомотив», у которого 26 очков.

В следующем туре «Зенит» 26 октября примет на своём поле московское «Динамо», а «Сочи» днём позже сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».