3:0: «Зенит» разгромил «Сочи»
Санкт-Петербургский «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи.
Уже на 12-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Нуралы Алип. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Густаво Мантуан удвоил преимущество петербуржцев, реализовав пенальти. Завершил разгром на 86-й минуте полузащитник Андрей Мостовой, также точно исполнивший одиннадцатиметровый удар.
После этой победы «Зенит», набрав 23 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» остаётся на последней строчке — 16-й — с пятью очками. Лидером чемпионата является московский «Локомотив», у которого 26 очков.
В следующем туре «Зенит» 26 октября примет на своём поле московское «Динамо», а «Сочи» днём позже сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США не могут отдать Украине все свое оружие
- 3:0: «Зенит» разгромил «Сочи»
- Ограбление «по-французски»: В Париже обокрали Лувр
- СМИ: Найдено еще одно из украденных из Лувра украшений
- Никита Михалков: В 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы
- Вице-губернатор Вологодской области пытался разнять драку в баре отеля
- Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве
- В РФ предрекли банкротство строительных фирм в случае отказа от льготной ипотеки
- Китай обвинил США в кибератаке на Центр национальной службы времени
- Предприниматели призвали ввести целевую ипотеку в малых городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru