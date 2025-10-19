3:0: «Зенит» разгромил «Сочи»

Санкт-Петербургский «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи.

Уже на 12-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Нуралы Алип. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Густаво Мантуан удвоил преимущество петербуржцев, реализовав пенальти. Завершил разгром на 86-й минуте полузащитник Андрей Мостовой, также точно исполнивший одиннадцатиметровый удар.

После этой победы «Зенит», набрав 23 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» остаётся на последней строчке — 16-й — с пятью очками. Лидером чемпионата является московский «Локомотив», у которого 26 очков.

В следующем туре «Зенит» 26 октября примет на своём поле московское «Динамо», а «Сочи» днём позже сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
