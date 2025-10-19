Вице-губернатор Вологодской области пытался разнять драку в баре отеля
Ранее задержанный вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев пытался разнять драку в баре петербургского отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.
Судя по кадрам, конфликт вспыхнул за соседним столиком между двумя посетителями: один из них, лысый мужчина, начал избивать другого. Иноземцев находился в заведении вместе с женой и сыном и вмешался в происходящее, пытаясь разнять дерущихся.
Как сообщает Telegram-канал Baza, вскоре после этого на место прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы, которые задержали вологодского чиновника, бизнесмена из Пскова и местного жителя. Всем троим инкриминировали мелкое хулиганство, а также зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Ранее никаб в метро привел к драке в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
