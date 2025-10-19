Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах
Министерство просвещения России заявило, что существующая образовательная система сбалансирована с учетом возраста учащихся и обеспечивает эффективное освоение учебных материалов. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя предложение Общественной палаты увеличить срок школьного обучения с 11 до 12 лет и снизить возраст начала обучения до шести лет, передает РБК.
В Минпросвещения подчеркнули, что любая новая инициатива требует тщательного обсуждения и экспертизы с учетом мнений профессионального сообщества, родителей и учащихся, а также оценки возможных рисков и преимуществ. В ведомстве также отметили, что объем контрольных работ в школах не превышает 10% учебного времени, нормативы домашних заданий согласованы с Роспотребнадзором, а поурочное планирование внедрено по всем предметам.
Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС заявил, что необходимость перехода на 12-летнее обучение назрела в связи с усложнением школьной программы. По его словам, увеличение объема знаний, предметов и научных дисциплин затрудняет их освоение за 11 лет. Гриб отметил, что подобная система действует в большинстве развитых стран. Он добавил, что вопрос будет обсуждаться в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в случае поступления в колледжи в некоторых регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
