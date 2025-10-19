Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве

По данным 112, инцидент произошел днем 19 октября 2025 года на станции «Юго-Западная». Неизвестный вошел в вагон, держа в руках две гранаты, и привел в действие одну из них. Осколки задели ребенка, находившегося рядом, уточняют очевидцы.

Подозреваемого задержали, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

В мае при взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».