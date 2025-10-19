Никита Михалков: В 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы
Председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР, режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал качество западных фильмов, поступавших в Россию в 1990-е годы. Об этом он рассказал в документальном фильме, приуроченном к его 80-летию и показанном на телеканале «Россия 1».
Михалков отметил, что в те годы знакомство с иностранной культурой, включая кинематограф, воспринималось как шагом к свободе. Однако, по его мнению, это привело к тому, что на российский прокат обрушился поток фильмов крайне низкого качества — тех, от которых западные киностудии стремились избавиться.
Михалков иронично сравнил тогдашние ожидания с реальностью: вместо того чтобы «вдохнуть кислород свободы» через «форточку в Европу», Россия, по его словам, получила «канализационную трубу», через которую на неё «слили всё, что было ненужно самим западным странам».
Ранее Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США не могут отдать Украине все свое оружие
- 3:0: «Зенит» разгромил «Сочи»
- Ограбление «по-французски»: В Париже обокрали Лувр
- СМИ: Найдено еще одно из украденных из Лувра украшений
- Никита Михалков: В 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы
- Вице-губернатор Вологодской области пытался разнять драку в баре отеля
- Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве
- В РФ предрекли банкротство строительных фирм в случае отказа от льготной ипотеки
- Китай обвинил США в кибератаке на Центр национальной службы времени
- Предприниматели призвали ввести целевую ипотеку в малых городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru