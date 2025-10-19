Никита Михалков: В 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы

Михалков отметил, что в те годы знакомство с иностранной культурой, включая кинематограф, воспринималось как шагом к свободе. Однако, по его мнению, это привело к тому, что на российский прокат обрушился поток фильмов крайне низкого качества — тех, от которых западные киностудии стремились избавиться.

Михалков иронично сравнил тогдашние ожидания с реальностью: вместо того чтобы «вдохнуть кислород свободы» через «форточку в Европу», Россия, по его словам, получила «канализационную трубу», через которую на неё «слили всё, что было ненужно самим западным странам».

Ранее Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».