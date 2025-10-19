По данным китайских властей, атаки начались 25 марта 2022 года, когда АНБ, используя уязвимость в SMS-сервисе иностранного производителя телефонов, получило доступ к данным сотрудников NTSC. С 18 апреля 2023 года украденные учетные записи использовались для проникновения в компьютеры центра и слежки. С августа 2023 года по июнь 2024 года АНБ применило 42 специализированных инструмента для атак на внутренние сети центра, стремясь нарушить работу высокоточной системы синхронизации времени.

Китай утверждает, что атаки проводились ночью или рано утром по пекинскому времени с использованием VPN-сервисов, поддельных сертификатов и алгоритмов шифрования для сокрытия следов. NTSC поручено расследовать инциденты, устранить их последствия и усилить меры защиты. Xinhua подчеркивает, что повреждение инфраструктуры центра может привести к сбоям в коммуникациях, финансах, энергоснабжении, транспорте и даже к хаосу в международной системе времени.

Ранее начальник штаба центра передового опыта НАТО в сфере кибербезопасности в Эстонии подполковник Кристоф Кюн заявил, что у альянса есть механизм для скрытого проведения «превентивных» кибератак против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».