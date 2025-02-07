Депутат Бессараб допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России
Переход на 36-часовую рабочую неделю возможен в России в видимой перспективе, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий подчеркнула, что в странах Европы есть примеры таких трудовых отношений.
«Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции. Но такой график возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг», — рассказала Бессараб.
Как отметила депутат, при сокращении рабочей недели эффективность работников не снижается, они начинают выполнять свои задачи быстрее и меньше отвлекаются, чтобы освободиться раньше. По словам Бессараб, парламентарии уже разработали законопроект о 36-часовой неделе и готовы внести его в Госдуму после окончания конфликта на Украине.
«Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», — добавила политик.
Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что все больше работодателей в РФ переходят на четырехдневную рабочую неделю, пишет Ura.ru.
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