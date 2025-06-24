Почему Россия не перейдет на «четырехдневку» по примеру Польши

Сейчас не совсем уместно говорить о введении сокращенной рабочей недели в постоянном режиме, так как в РФ есть предприятия, трудящиеся 24/7, а также нехватка рабочих рук, заявила НСН депутат Светлана Бессараб.

Со временем Россия тоже придет к четырехдневной рабочей неделе, однако пока есть непрерывно действующие предприятия, которые невозможно перевести в такой график, а многие работодатели часто вводят дополнительные выходные для сотрудников или сокращенные дни. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Четырёхдневную рабочую неделю без потери зарплаты вводят в Польше с 30 июня в порядке эксперимента. Поучаствовать в нем в ближайшие 15-18 месяцев смогут госучреждения, предприниматели, фонды и профсоюзы, сообщил портал The Warsaw. Бессараб заявила, что когда-нибудь и Россия придет к такой модели.

Депутат Бессараб допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России

«Я думаю, что со временем мы, безусловно, к этому придем. Просто на сегодняшний день у нас объективно очень низкие показатели безработицы. И несмотря на охлаждение экономики, эти показатели существенно не поменялись. Вместе с тем, сегодня те, кто работает посменно, например, в агропромышленном комплексе, в ОПК, особенно в период сбора урожая, имеют 8-часовой рабочий день. И, конечно, сегодня эти категории пытаться перевести на четырехдневную рабочую неделю – это дополнительные затраты и повышение себестоимости продукции. Для тех, кто работает 24/7, сменные графики гораздо удобнее. Если мы введем дополнительные дни отдыха, то нам придется нанимать дополнительных работников. И, наверно, неуместно об этом говорить в период, когда нам очень нужны рабочие руки», - рассказала она.

При этом Бессараб напомнила, что многие компании уже сегодня стараются по возможности сокращать рабочие часы своим сотрудникам и вводить выходные в праздники.

Депутат Чернышов защитил зумеров, которых обвиняют в нежелании работать

«При этом уже сегодня многие работодатели идут навстречу своим сотрудникам и часто делают сокращенную продолжительность рабочего дня. Например, по пятницам многие отпускают своих офисных сотрудников в полдень, чтобы они могли спокойно выехать на дачу, к месту отдыха. Или если есть возможность не работать в какой-то из дней, то многие офисы стараются не работать. Думаю, что в любом случае это безусловный плюс при выборе места работы. Ну и вот эти дополнительные сокращения никак не влияют на заработную плату. На мой взгляд, «четырехдневка» сегодня достаточно амбициозная задача для России», - подытожила собеседница НСН.

Ранее Бессараб заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю с целью повышения рождаемости в России является утопической идеей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры