«Я думаю, что со временем мы, безусловно, к этому придем. Просто на сегодняшний день у нас объективно очень низкие показатели безработицы. И несмотря на охлаждение экономики, эти показатели существенно не поменялись. Вместе с тем, сегодня те, кто работает посменно, например, в агропромышленном комплексе, в ОПК, особенно в период сбора урожая, имеют 8-часовой рабочий день. И, конечно, сегодня эти категории пытаться перевести на четырехдневную рабочую неделю – это дополнительные затраты и повышение себестоимости продукции. Для тех, кто работает 24/7, сменные графики гораздо удобнее. Если мы введем дополнительные дни отдыха, то нам придется нанимать дополнительных работников. И, наверно, неуместно об этом говорить в период, когда нам очень нужны рабочие руки», - рассказала она.

При этом Бессараб напомнила, что многие компании уже сегодня стараются по возможности сокращать рабочие часы своим сотрудникам и вводить выходные в праздники.