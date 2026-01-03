СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле

Известно, что именно там находятся останки экс-руководителя Венесуэлы Уго Чавеса. После смерти политика музей стал мавзолеем. При жизни Чавес часто критиковал США и называл эту страну «самой агрессивной», пишет Telegram-канал «Baza».

Телеканал «Fox News» передавал, что в Белом доме уже подтвердили нанесение США авиаударов по Венесуэле.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране военное положение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».