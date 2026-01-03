СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле
Во время атаки на Венесуэлу США нанесли удар по комплексу «Cuartel de la Montaña» в Каракасе, в котором раньше был военный музей. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно, что именно там находятся останки экс-руководителя Венесуэлы Уго Чавеса. После смерти политика музей стал мавзолеем. При жизни Чавес часто критиковал США и называл эту страну «самой агрессивной», пишет Telegram-канал «Baza».
Телеканал «Fox News» передавал, что в Белом доме уже подтвердили нанесение США авиаударов по Венесуэле.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране военное положение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы
- СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле
- Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться
- СМИ: Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
- «Скучные» облигации вместо крипты и золота: Во что вложить деньги в 2026 году
- СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы
- Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
- «Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката
- В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
- Илон Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать функции тела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru