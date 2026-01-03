Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об аннулировании сделки в индустрии полупроводников между компаниями «HieFo» и «Emcore» в связи с угрозой для нацбезопасности страны. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Политик уточнил, что под запрет попало проведение сделки через партнеров, дочерние компании, аффилированных лиц или иностранных акционеров организации.

По словам Трампа, «HieFo» может контролироваться гражданином КНР посредством приобретения активов, в связи с чем указ предписывает аффилированным лицам фирмы за 180 дней после публикации документа отчуждать все свои доли, интересы и права в активах «Emcore» вне зависимости от их местонахождения.