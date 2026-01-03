Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ об аннулировании сделки в индустрии полупроводников между компаниями «HieFo» и «Emcore» в связи с угрозой для нацбезопасности страны. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Политик уточнил, что под запрет попало проведение сделки через партнеров, дочерние компании, аффилированных лиц или иностранных акционеров организации.
По словам Трампа, «HieFo» может контролироваться гражданином КНР посредством приобретения активов, в связи с чем указ предписывает аффилированным лицам фирмы за 180 дней после публикации документа отчуждать все свои доли, интересы и права в активах «Emcore» вне зависимости от их местонахождения.
7 августа 2025 года Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в 100% на микросхемы и полупроводники. При этом отмечалось, что пошлины не должны затронуть тех, кто производит эти товары в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью НСН отметил, что новая стратегия по нацбезопасности США подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем ЕС и США ждет серьезный кризис.
