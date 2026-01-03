Госдума ускорит реставрацию памятников и углубится в подводную археологию
В комитете ГД по культуре пообещали НСН заняться сохранением исторического наследия, в том числе в новых регионах России.
Культурная интеграция новых регионов в правовое поле России затягивается из-за боевых действий и потребует усилий от сразу нескольких комитетов. Об этом рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, перечисляя законодательные инициативы, которыми он и его коллеги займутся в 2026 году.
«Если говорить о каких-то особо актуальных вещах, то сейчас на повестке дня целый комплекс мер, направленных на введение в правовое пространство России новых регионов. Мы понимаем, что законодательство по сохранению культурного наследия и памятников, в котором они существовали до сих пор, и реальность сильно отличаются. Во многих местах либо только что отгремели, либо еще идут бои. Ситуация требует здесь особых переходных периодов, чтобы дать территориям еще отсрочку для того, чтобы они соответствовали российским стандартам. Я имею в виду сейчас чисто культурную составляющую, потому что понятно, что это еще больший объем вопросов в целом. Такие законопроекты зачастую решаются не одним комитетом, а несколькими», — отметил он.
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко добавила в беседе с НСН, что в приоритете на 2026 год - вопросы ускоренной реставрации исторических домов и памятников.
«Мы подготовили законопроект по ускоренной программе реновации всех воинских памятников. Это касается не только Великой Отечественной войны (ВОВ), но и других военных событий. Таких учетных мест у нас свыше пяти тысяч. В этом году также важной темой останется вопрос упрощения ремонта и реставрации исторических многоквартирных домов. Этого ждут тысячи людей. Но, к сожалению, сейчас Москва никак не может договориться с Санкт-Петербургом. В столице этим занимаются государственные учреждения, а в Петербурге — частные. И у них разные интересы в связи с этим. Мы надеемся, что зимой нам удастся все-таки согласовать позиции и выйти на принятие этого законопроекта. Еще одна важная тема — защита русского и национальных языков. Чтобы все вывески, реклама и информация о товарах дублировалась на русском или языке национальной республики. Но бизнес пока рыдает и горюет — это же вешать бирку на каждый носок», — отметила она.
Драпеко также указала, что комитет ожидает сотрудничество по ряду вопросов со странами СНГ.
«Вместе с коллегами и межправительственном комиссией мы собираемся сформировать единый реестр пострадавших от геноцида со стороны нацистских захватчиков. Мы признаем геноцидом издевательства над мирными жителями бывшего СССР во время ВОВ. В формировании базы нам помогают коллеги из СНГ. Мы также внесли проект модельного закона о подводной археологии в межпарламентскую ассамблею стран СНГ. У нас есть очень много водоемов, в том числе Каспийское море, которые разделены между странами, включая Россию. Например, на дне Каспия не только затонувшие корабли, сокровища, но и затонувшие города. Тут вопрос в том, кто будет отвечать за их сохранность и кто будет их оборонять от вандалов и черных копателей. Мы предлагаем принять такой модельный закон, здесь большое поле деятельности», — подчеркнула она.
Ранее Драпеко объяснила НСН, какие фильмы нужны в современной России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума ускорит реставрацию памятников и углубится в подводную археологию
- Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
- Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
- Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы
- СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле
- Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться
- СМИ: Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
- «Скучные» облигации вместо крипты и золота: Во что вложить деньги в 2026 году
- СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы
- Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru