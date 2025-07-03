Пить или не пить: В России поспорили о запрете алкоголя до 21 года
Запрет продажи алкоголя до 21 года оздоровит молодежь, заявил НСН депутат Сергей Леонов, однако президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что такой запрет вызовет рост потребления нелегального крепкого алкоголя среди молодежи.
Запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года необходим, поскольку употребление спиртных напитков в юном возрасте сильнее бьет по неокрепшей нервной системе и по организму в целом. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Продажу алкоголя хотят запретить для лиц моложе 21 года, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В пояснительной записке указано, что алкоголь «способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», а прошлые попытки повысить ценз были безуспешными. Леонов поддержал принятие законопроекта, отметив, что алкоголь пагубно влияет на неокрепшую нервную систему молодых людей.
«Употребление алкоголя в юном возрасте опаснее, чем в более зрелом, потому что формируется еще нервная система, происходит рост организма, взросление. Это касается не только алкоголя, но и иных вредных веществ. Я поддерживаю эту инициативу, ее регулярно вносят в Госдуму, ее поддерживают Комитет по охране здоровья Госдумы и Минздрав. Правда, бороться с алкогольной зависимостью она не поможет, поскольку она формируется в более зрелом возрасте, но это приведет к снижению употребления алкоголя молодыми людьми и сделает их более здоровыми», — сказал Леонов.
В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что введение запрета приведет к обратному эффекту — потребление нелегального алкоголя молодежью лишь усилится.
«Предложение по введению запрета на продажу алкогольной продукции лицам до 21 года не учитывает специфику функционирования алкогольного рынка и приведет к резко отрицательным последствиям. Этот законопроект еще больше увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи», — подчеркнул он.
Ранее Леонов заявил, что высокие цены не смогут отвлечь россиян от курения и алкоголя, так как они найдут более дешевые альтернативы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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