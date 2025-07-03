Продажу алкоголя хотят запретить для лиц моложе 21 года, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В пояснительной записке указано, что алкоголь «способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», а прошлые попытки повысить ценз были безуспешными. Леонов поддержал принятие законопроекта, отметив, что алкоголь пагубно влияет на неокрепшую нервную систему молодых людей.

«Употребление алкоголя в юном возрасте опаснее, чем в более зрелом, потому что формируется еще нервная система, происходит рост организма, взросление. Это касается не только алкоголя, но и иных вредных веществ. Я поддерживаю эту инициативу, ее регулярно вносят в Госдуму, ее поддерживают Комитет по охране здоровья Госдумы и Минздрав. Правда, бороться с алкогольной зависимостью она не поможет, поскольку она формируется в более зрелом возрасте, но это приведет к снижению употребления алкоголя молодыми людьми и сделает их более здоровыми», — сказал Леонов.

В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что введение запрета приведет к обратному эффекту — потребление нелегального алкоголя молодежью лишь усилится.

«Предложение по введению запрета на продажу алкогольной продукции лицам до 21 года не учитывает специфику функционирования алкогольного рынка и приведет к резко отрицательным последствиям. Этот законопроект еще больше увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи», — подчеркнул он.

Ранее Леонов заявил, что высокие цены не смогут отвлечь россиян от курения и алкоголя, так как они найдут более дешевые альтернативы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

