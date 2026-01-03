Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы

Украинским беженцам, находящимся зарубежом, грозят многомиллионные штрафы на Украине. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов рассказал украинский экономист Михаил Кухар.

Он объяснил, что причиной этому является налоговая политика и, в частности, принятый в 2020 году «Законопроект 1210», который предусматривает в том числе деофшоризацию, в целях которой внедрены правила противодействия выводу прибыли из-под налогообложения.

Кухар подчеркнул, что этот законопроект был направлен на олигархов, но при этом под удар попали все украинские мигранты. По словам экономиста, согласно существующему на Украине законодательству граждане страны должны подавать декларацию в налоговую службу, если проживают за границей, но являются налоговыми резидентами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

