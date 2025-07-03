Познер: Запрет продажи алкоголя молодежи не решит проблему пьянства

Запрет на продажу алкоголя людям до 21 года можно уменьшить доступность спиртного, однако не поможет искоренить причину массового употребления алкоголя молодыми людьми. Об этом в интервью NEWS.ru заявил журналист Владимир Познер.

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По его мнению, такие ограничения поверхностны и не помогают избавиться от провоцирующих алкогольную зависимость основных психологических и социальных факторов. Он призвал прежде всего разобраться в истоках проблемы пьянства, чтобы борьба с алкоголизмом была эффективной.

«Почему так много пьют? Это довольно сложный разговор. Нужно заняться изучением вопроса. Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», — резюмировал Познер.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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