Познер: Запрет продажи алкоголя молодежи не решит проблему пьянства

По его мнению, такие ограничения поверхностны и не помогают избавиться от провоцирующих алкогольную зависимость основных психологических и социальных факторов. Он призвал прежде всего разобраться в истоках проблемы пьянства, чтобы борьба с алкоголизмом была эффективной.

«Почему так много пьют? Это довольно сложный разговор. Нужно заняться изучением вопроса. Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», — резюмировал Познер.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

