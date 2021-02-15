Предложено расширить список получателей маткапитала
В Госдуму внесли проект закона о выплате дополнительного материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, сообщает телеканал «360» со ссылкой на автора инициативы, главу думского комитета по труду Ярослава Нилова.
Как следует из пояснительной записки, число детей, родившихся в прошлом году, было минимальным с 2002 года, в то время, как убыль населения стала рекордной за 15 лет.
Чтобы стимулировать рождаемость, депутаты предлагают предоставлять материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались таким правом.
Также выплату предполагается выплачивать мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей с 1 января 2022 года.
Россияне могут получить возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты с минимальным риском, которые обеспечены госгарантиями или выпускаются госкомпаниями и госбанками. Эту идею обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду
- Предложено расширить список получателей маткапитала
- В России зарегистрирован тест для выявления британской мутации коронавируса
- Синоптики предупредили об утренних морозах в Москве
- Перечислены российские регионы с самым высоким качеством жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru