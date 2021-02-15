Предложено расширить список получателей маткапитала

В Госдуму внесли проект закона о выплате дополнительного материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, сообщает телеканал «360» со ссылкой на автора инициативы, главу думского комитета по труду Ярослава Нилова.

Как следует из пояснительной записки, число детей, родившихся в прошлом году, было минимальным с 2002 года, в то время, как убыль населения стала рекордной за 15 лет.