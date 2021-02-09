СМИ: Правительство планирует разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Россияне могут получить возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты с минимальным риском, которые обеспечены госгарантиями или выпускаются госкомпаниями и госбанками. Эту идею обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает РБК.

Инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты поручили проработать Минтруду, Минфину и Банку России. Предполагается, что вложить средства маткапитала в облигации и вскоре вывести деньги будет нельзя. Вкладчики смогут получать только процентный доход.

Материнский капитал разрешат направить на сельскую ипотеку

Сейчас средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, а также на предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов товары и услуги.



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