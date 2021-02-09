СМИ: Правительство планирует разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Россияне могут получить возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты с минимальным риском, которые обеспечены госгарантиями или выпускаются госкомпаниями и госбанками. Эту идею обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает РБК.

Инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты поручили проработать Минтруду, Минфину и Банку России. Предполагается, что вложить средства маткапитала в облигации и вскоре вывести деньги будет нельзя. Вкладчики смогут получать только процентный доход.