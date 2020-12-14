Маткапиталу нашли новое применение

По словам руководителя института, маткапитал необходимо разрешить тратить на последипломное образование матери или для повышения квалификации.

Маркс полагает, что мера будет способствовать росту рождаемости, пишет «Свободная пресса». Она улучшит положение женщин на рынке труда. Инициативу поддержали в Госдуме.

Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал о возможном расширении программы маткапитала в России на третьего ребенка.

