Маткапиталу нашли новое применение
Средства материнского капитала предложили разрешить тратить на образование родителей. С такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Обращение она направила министру труда Антону Котякову, пишут «Известия».
Маркс пояснила, что из-за существующих ограничений по использованию маткапитала в полной мере женщина не может реализовать себя или «повысить свой социальный статус».
По словам руководителя института, маткапитал необходимо разрешить тратить на последипломное образование матери или для повышения квалификации.
Маркс полагает, что мера будет способствовать росту рождаемости, пишет «Свободная пресса». Она улучшит положение женщин на рынке труда. Инициативу поддержали в Госдуме.
Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал о возможном расширении программы маткапитала в России на третьего ребенка.
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