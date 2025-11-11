Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с критикой текущей системы обеспечения россиян жильем, сообщают «Известия».
Она предложила альтернативные подходы к решению жилищной проблемы. По словам депутата, льготная ипотека требует огромных бюджетных расходов — около 600 млрд рублей ежегодно на субсидирование ставок. При этом для многих семей в крупных городах жилье остается недоступным даже с льготной ипотекой из-за постоянного роста цен на недвижимость. А традиционные механизмы улучшения жилищных условий ограничены ипотекой или строительством собственного дома.
Парламентарий выступила за развитие системы наемного жилья и внедрение субсидий на аренду по европейскому образцу. Она отметила, что строительство наемного жилья уже зафиксировано в отраслевой стратегии до 2030 года и должно быть ориентировано на граждан со средними и низкими доходами.
Также Разворотнева отвергла предложение о предоставлении бесплатного жилья парам, прожившим вместе 10 лет, назвав такую идею нереалистичной и противоречащей конституционным правам.
Ранее россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил
- СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ
- Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения
- УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги
- В Госдуме раскритиковали идею индексации зарплат не реже одного раза в год
- Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
- Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
- Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь
- СМИ: Индия перешла с российской нефти на американскую и ближневосточную
- СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru