Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

Она предложила альтернативные подходы к решению жилищной проблемы. По словам депутата, льготная ипотека требует огромных бюджетных расходов — около 600 млрд рублей ежегодно на субсидирование ставок. При этом для многих семей в крупных городах жилье остается недоступным даже с льготной ипотекой из-за постоянного роста цен на недвижимость. А традиционные механизмы улучшения жилищных условий ограничены ипотекой или строительством собственного дома.

Парламентарий выступила за развитие системы наемного жилья и внедрение субсидий на аренду по европейскому образцу. Она отметила, что строительство наемного жилья уже зафиксировано в отраслевой стратегии до 2030 года и должно быть ориентировано на граждан со средними и низкими доходами.

Также Разворотнева отвергла предложение о предоставлении бесплатного жилья парам, прожившим вместе 10 лет, назвав такую идею нереалистичной и противоречащей конституционным правам.

