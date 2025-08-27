Предложено отказаться от индексации маткапитала на первенца

Такая инициатива сократит разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс. рублей). По словам экспертов, при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов для этого в настоящее время нет.

Поэтому эффективнее было бы перераспределить поддержку так, чтобы большая часть средств приходилась именно на второго и последующих детей.

Около миллиона российских семей использовали средства материнского капитала в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

