Время рассмотрения заявлений на маткапитал сократят вдвое

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для упрощения и ускорения получения средств маткапитала, период рассмотрения заявления будет сокращён вдвое - с 10 до 5 рабочих дней.

«Обработка запросов, также дополнительных документов по заявке потребует значительно меньшего срока - 12 дней, а не 20, как было ранее», - добавил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около миллиона российских семей использовали средства материнского капитала в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

