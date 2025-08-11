Время рассмотрения заявлений на маткапитал сократят вдвое
Правительство РФ внесло ряд изменений в правила предоставления материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для упрощения и ускорения получения средств маткапитала, период рассмотрения заявления будет сокращён вдвое - с 10 до 5 рабочих дней.
«Обработка запросов, также дополнительных документов по заявке потребует значительно меньшего срока - 12 дней, а не 20, как было ранее», - добавил глава правительства на совещании со своими заместителями.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около миллиона российских семей использовали средства материнского капитала в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
